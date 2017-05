Décimé par le crash de son avion le 28 novembre dernier dans lequel ont péri 71 des 77 passagers, dont 19 joueurs de l’équipe, le club brésilien de Chapecoense retrouve peu à peu le sourire. L’équipe vient de soulever son premier trophée depuis le drame en remportant ce dimanche le titre de champion d’État de Santa Catarina.

C’est la 6e fois de son histoire et le second consécutif, après celui glané il y a six mois avec la plupart des anciens joueurs, que le club inscrit ce titre à son palmarès. Malgré la défaite 1-0 face à Avai (Chapecoense avait remporté le match aller sur le même score mais son meilleur classement dans les phases précédentes de la compétition lui a permis de l’emporter, ndlr), 20 000 supporters s’étaient donné rendez-vous dans une Arena Conda à guichets fermés pour voir leurs nouveaux héros écrire une nouvelle page de l’histoire du club. « C’est quelque chose de totalement inédit dans le monde du football. Nous sommes parvenus à reconstruire une équipe et à remporter un titre quelques mois plus tard », s’est enthousiasmé Vagner Mancini, l’entraîneur de l’équipe.