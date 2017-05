Champion d’Angleterre avec Chelsea pour sa première saison en Angleterre, Antonio Conte est annoncé dans le viseur de l’Inter Milan depuis plusieurs semaines. Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la finale de la FA Cup face à Arsenal ce samedi, le technicien italien s’est exprimé sur son avenir.

« Pour le moment, ma situation est très claire. J’ai un contrat de deux ans avec le club. S’ils me donnent la possibilité de rester ici et d’étendre mon contrat, je suis sûr que je pourrai le faire. Ce serait génial de rester aussi longtemps que Ferguson, mais vous savez très bien que, dans le football moderne, il est difficile de rester longtemps dans le même club. Pour un entraîneur, c’est sûr que la meilleure solution est de rester longtemps dans le même club et de construire quelque chose d’important », a déclaré le coach des Blues.