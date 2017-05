Il y a quelques jours, Marca assurait que le FC Barcelone pensait à Cesar Azpilicueta (27 ans) pour renforcer sa défense. Au micro de Radio Marca, le polyvalent défenseur (il peut jouer aussi bien à gauche, à droite que dans l’axe) a répondu à cette rumeur.

« C’est une fierté qu’un club comme le Barça puisse s’intéresser à toi. La saison passée, après un mauvais bilan collectif, ce genre de rumeurs n’existait pas. Cette saison, en revanche, nous venons de décrocher le titre et ce genre d’informations indique que nous avons été bons. L’intérêt d’autres équipes de ce niveau est très positif, mais je suis très content ici. Je me sens désiré par le club et je ne pense à rien d’autre », a expliqué l’international espagnol (18 sélections) passé par l’Olympique de Marseille. Le Barça va devoir chercher ailleurs.