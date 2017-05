Alors que la saison n’est pas encore terminée, les Blues s’activent déjà pour bâtir une équipe capable de jouer sur tous les tableaux l’année prochaine. Car oui, Chelsea jouera la Ligue des Champions. Et Antonio Conte aimerait se renforcer avec des joueurs de chez lui, en Italie. Alors que la piste menant à Domenico Berardi (Sassuolo) a déjà été évoquée, la presse belge rapporte ce vendredi un intérêt de l’ancien sélectionneur de la Nazionale pour l’attaquant du Napoli : Dries Mertens.

Le feu-follet de 30 ans réalise la meilleure saison de sa carrière dans le sud de l’Italie. Alors que les Partenopei craignaient le pire après la lourde blessure d’ Arkadiusz Milik en début d’exercice, l’ancien joueur du PSV a rassuré tout le monde en claquant 30 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui ont forcé l’admiration de Conte selon Het Laatste Nieuws, qui ne serait pas affolé par l’âge du Belge. Cependant, Mertens se sent bien en Italie et pourrait prolonger son contrat jusqu’en 2021 avec un salaire doublé. « Si tout va bien, on pourra l’annoncer la semaine prochaine », a d’ailleurs évoqué le président du Napoli - Aurelio De Laurentiis – à ce sujet.

.@hlnsport : Antonio Conte wants Dries Mertens, but that doesn't mean a move will take place. Contract talks with Napoli still stalled. #cfc pic.twitter.com/P7jwx3rb04

— Kristof Terreur (@HLNinEngeland) 12 mai 2017