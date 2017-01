Touché au dos, en conflit avec Antonio Conte, et annoncé dans le viseur du Tianjin Quanjian, Diego Costa était au cœur d’une drôle d’affaire depuis quelques jours. Après avoir déjà évoqué la situation de l’attaquant espagnol le 15 janvier dernier, Antonio Conte en a rajouté une couche ce vendredi en conférence de presse.

« Le joueur veut rester à Chelsea, il est très content de jouer pour nous. Je ne vois aucun problème. J’ai entendu beaucoup de rumeurs concernant Diego, mais le plus important c’est qu’il s’est entraîné avec nous et qu’il est disponible. Diego est un bon joueur et une bonne personne et maintenant il est focalisé sur Chelsea et sur le fait de jouer pour nous » a déclaré le technicien italien.

Conte on Diego Costa : 'The player wants to stay at Chelsea, he is very happy to play with us. I don't see any problem.' #CFC

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 janvier 2017