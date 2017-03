En grande difficulté à Chelsea depuis son arrivée l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille contre près de 40 M€, Michy Batshuayi est déjà annoncé sur le départ. Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte s’est exprimé sur l’avenir du buteur belge de 23 ans.

« La chose la plus importante, c’est qu’il travaille très dur pour le présent. On verra à la fin de la saison. S’il me montre qu’il mérite de jouer, il sera dans le onze de départ », a déclaré le technicien italien. Le message est passé.