Arrivé à Chelsea l’été dernier, Antonio Conte se dirige tout droit vers un titre de champion d’Angleterre (les Blues sont leaders avec 10 points d’avance sur Tottenham). Et suite aux belles performances du technicien italien de l’autre côté de la Manche, l’Inter Milan semble prête à toutes les folies pour s’offrir l’ancien coach de la Juve cet été. Présent en conférence de presse ce vendredi, Conte s’est exprimé sur l’intérêt des Nerazzurri à son égard.

« Ma situation est très claire. J’ai un contrat avec Chelsea. Nous essayons de construire quelque chose d’important. Si j’ai reçu une offre de l’Inter ? Personnellement, non. Ma famille est restée en Italie, elle me manque. Je travaille pour la ramener ici à l’avenir (...) Quand vous commencez avec un nouveau club, vous espérez rester pour plusieurs années afin d’améliorer vos joueurs et réaliser de grandes choses. Mais comme on a pu le voir avec Claudio Ranieri (viré de Leicester le 23 février dernier, ndlr), il faut s’attendre à tout. Je ne suis pas inquiet au sujet de mon avenir. J’ai confiance en mon travail, et nous voulons faire quelque chose d’important ici », a déclaré l’Italien.