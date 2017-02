Chelsea a balayé Arsenal 3-1 en début de journée ce samedi. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation dans le jeu même si le premier but des Blues est entaché d’une décision arbitrale contestable. Marcos Alonso et Bellerin sont au duel quand le joueur de Chelsea envoie le ballon dans le but d’Arsenal en assénant un violent coup de coude au défenseur des Gunners. KO sur le coup, Bellerin ne reprendra pas la rencontre.

En conférence de presse, Antonio Conte est revenu sur ce fait de jeu. Selon le coach italien, ce genre de contact est régulier en Angleterre et il n’y a rien de choquant à ne pas siffler faute. « Je suis plutôt surpris d’entendre cela en Angleterre. En Italie, peut-être mais pas ici. Je comprends que Wenger pensait que c’était une faute mais pour moi, c’était la bonne décision. Dans un autre pays, nous pourrions avoir un débat différent mais ici ça n’a pas lieu d’être. »