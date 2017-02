Diego Costa est arrivé à Chelsea en 2014, et l’Espagnol a pu croiser la route d’une légende du club : Didier Drogba. 103 matches et 51 buts plus tard, l’attaquant de Chelsea, au micro de Chelsea TV, explique cette réussite chez les Blues en grosse partie due à l’Ivoirien.

« J’ai toujours vu Drogba comme l’exemple à suivre en termes d’avant-centre, il était fort et a marqué des tas de buts et il était un joueur de qualité. Juste le regarder sur le terrain m’a aidé. Juste le voir, j’ai été étonné. J’ai même aimé le regarder quand il a joué pour la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré, avant de poursuivre. « Quand je suis arrivé ici, il n’a jamais été froid avec moi, bien au contraire. Je n’avais pas peur de lui, mais c’était une légende qui avait aidé le club à grandir et faisait partie de tout ça. J’aurai toujours de bons souvenirs de lui et chaque fois que je le verrai, je le remercierai. Il n’est pas toujours facile pour quelqu’un avec tant d’histoire d’être dans la position dans laquelle il était. »