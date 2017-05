Partira, partira pas ? Diego Costa est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Et c’est en Chine que l’attaquant de Chelsea pourrait bien poser ses valises. Son nom revient avec insistance du côté de Tianjin Quanjian. On parlait même d’un transfert de 90 millions d’euros avec pour l’Espagnol un salaire de pratiquement 30 millions d’euros par an.

Mais le principal intéressé, discret jusqu’alors, a pris la parole sur Direct TV Sports pour faire le point sur sa situation personnelle. « Je suis le propriétaire de mon futur et cela ne veut pas dire que j’irai en Chine ». Il reste à savoir si Diego Costa bluffe ou s’il n’a pas encore tranché. L’avenir nous le dira.