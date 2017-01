Diego Costa est au cœur d’une polémique outre-Manche. Le joueur de Chelsea s’est disputé avec un préparateur physique et Antonio Conte. Il ne s’est pas entraîné avec le groupe ces derniers jours, et est écarté du groupe qui va jouer Leicester.

D’après Le Telegraph, même si l’Espagnol s’entraînait a part, cela n’a pas empêché ses coéquipiers d’aller le raisonner. Ils lui auraient dit « qu’il allait regretter ses actes, et qu’il ferait mieux de se concentrer dans la course au titre avec Chelsea, et de repousser l’offre chinoise, au moins jusqu’à cet été. ». Les joueurs sont allés jusqu’à lui demander de s’excuser. Reste à savoir s’il s’exécutera.