Régulièrement, les plus grosses écuries anglaises viennent faire leurs courses dans les centres de formations espagnols. Des joueurs comme Cesc Fabregas, Suso ou Hector Bellerin en sont les meilleurs exemples. Le Barça étant l’un des meilleurs centres de formation de la Péninsule, il est logiquement un des plus exposés, et pourrait bientôt perdre un nouvel espoir.

Ainsi, d’après les informations du Sun, Chelsea et Tottenham ciblent Marc Cucurella, latéral gauche international chez les jeunes espagnols et dont le contrat expire en juin prochain. Du haut de ses 18 ans, il a déjà été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires des deux clubs londoniens.