Dans un entretien accordé à Thierry Henry pour Sky Sports, Eden Hazard s’est vu questionner sur les différences entre José Mourinho et Antonio Conte. Le Belge a été dirigé par Mourinho durant deux années, alors que l’Italien est arrivé en début de saison. Mais Eden Hazard semble tout de même avoir une préférence.

« Sur le plan tactique, nous faisons plus avec Conte à l’entraînement. Nous travaillons beaucoup de positions tactiques et nous savons exactement ce que nous devons faire sur le terrain, où je dois aller et où les défenseurs doivent aller. Nous savons exactement quoi faire. Avec Mourinho, il a mis en place un système que nous n’avions pas beaucoup travaillé, mais nous savions quoi faire parce que nous jouons au football, les automatismes étaient un peu différents. »