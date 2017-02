Eden Hazard a retrouvé toutes ses sensations sur le pré. Étincelant lors de la rencontre entre Chelsea et Arsenal le week-end dernier (3-1) avec notamment un but sensationnel, le Belge a montré qu’il était de retour en forme. Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte n’a pas souhaité mettre un prix sur l’ancien Lillois. Pour la simple raison que ce dernier, lié au club londonien jusqu’en 2020, n’est pas à vendre.

« Je ne suis pas très bon pour mettre un prix sur un joueur. Je pense qu’Eden est un grand joueur, un ’top player’. Il est sur un haut niveau. Mais je ne vois pas de problème car nous ne voulons pas le vendre. Il n’y a pas de prix pour lui », a déclaré le technicien italien.

Conte refuses to put a price on Eden Hazard when asked, as he says he is not for sale. #CFC

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 février 2017