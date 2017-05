On a retrouvé Eden Hazard cette saison. Méconnaissable l’an dernier, le Belge est revenu au top avec 16 buts et 5 passes en 36 rencontres de championnat. Il est d’ailleurs l’un des principaux acteurs du titre de champion d’Angleterre. Interrogé par le Het Nieuwsblad, l’ancien Lillois a évoqué l’ouverture de négociations pour une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en 2020, mais aussi d’une possible venue de Romelu Lukaku.

« Je suis bien dans ce club. Quand je reviendrai de l’équipe nationale, nous aurons le temps de parler et de voir ce qui est possible. À l’heure actuelle, il n’y a toujours rien sur la table. Je reste calme, nous parlerons à la fin de la saison. Ou pas… on verra. (...) Si je signe une prolongation de contrat, il n’y aura peut-être plus assez d’argent pour acheter Romelu. »