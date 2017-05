Il n’aura fallu qu’une seule saison à Antonio Conte pour séduire l’Angleterre. Avec le titre de Premier League en poche, l’Italien a convaincu ses dirigeants de miser sur lui pour les prochaines saisons. Mais ce dernier avouait ressentir un certain mal du pays alors que sa famille était restée de l’autre côté des Alpes.

Un retour dans son pays d’origine était de plus en plus souvent évoqué dans le presse locale, notamment à l’Inter Milan. Mais selon le Daily Mail, la femme et la fille de l’ancien sélectionneur de la Nazionale déménageront à Londres cet été et Conte prolongera son contrat jusqu’en 2021 avec les Blues après la finale de la FA Cup samedi (contre Arsenal). Il devrait toucher un salaire annuel proche des 11 millions d’euros annuels.