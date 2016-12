Devant les caméras de Sky Sports, Frank Lampard, sans club suite à la fin du contrat qui le liait au New York City FC, a évoqué avoir plusieurs pistes pour se relancer. Mais un poste dans le staff d’Antonio Conte - et donc une retraite sportive - semble aussi une piste pour les médias britanniques, et il l’a ainsi confirmé.

« Je serai toujours à Chelsea, quoiqu’il arrive, même si c’est simplement avec mon abonnement pour aller au stade. Je vais rester en contact avec eux. Avoir un rôle au sein du club ou non n’est pas de mon ressort, donc je ne peux rien dire de plus. J’adorerais retourner à Chelsea, mais ça ne marche pas comme ça », a expliqué l’ancien international anglais.