Prêté à Fulham par Chelsea jusqu’à cet hiver, le Brésilien va poursuivre l’aventure du côté de Craven Cottage. Les Blues viennent ainsi de confirmer de manière officielle que Piazon va rester chez le pensionnaire de Championship jusqu’en juin.

Cette saison, le milieu offensif de 22 ans compte 17 apparitions en D2 anglaise pendant lesquelles il a inscrit 4 buts.

Lucas Piazon has extended his loan with Fulham until the end of the season...https://t.co/aEIWqMFYkp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 janvier 2017