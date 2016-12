Chelsea est solidement installé dans son fauteuil de leader de Premier League avec six points d’avance sur son plus proche poursuivant Liverpool. Pedro, un des hommes forts de Conte cette saison, a dévoilé ses ambitions pour la suite de la saison en expliquant la difficulté du championnat anglais.

« J’aimerai vraiment remporté la Premier League parce qu’est le championnat le plus fort du monde et je pense que ça serait quelque chose de vraiment très bien dans ma carrière. Mais la Premier League est très forte et très compétitive, et pour cette raison, onze victoires c’est exploit significatif. Le record c’est 14 non ? Seulement trois victoires de plus, mais ce sera difficile. Bournemouth est une bonne équipe. C’est un très bel objectif que d’essayer de battre ce record », a expliqué Pedro dans une interview accordée au Telegraph.