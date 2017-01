Annoncé dans le viseur de Chelsea depuis plusieurs semaines, Fernando Llorente s’est confié dans un long entretien accordé à l’agence EFE, notamment repris par le quotidien AS. Auteur de 6 buts en 17 rencontres, l’attaquant de Swansea en a profité pour encenser Antonio Conte, l’entraîneur des Blues qu’il a déjà connu à la Juventus.

« Pour l’instant, je ne sais rien concernant un intérêt de Chelsea. Aujourd’hui, je suis exclusivement concentré sur Swansea et la situation compliquée que nous avons devant nous. Mon expérience avec Conte à la Juventus a été fantastique. C’est le meilleur coach que j’ai eu dans ma carrière et je lui souhaite le meilleur. Je sais qu’une fois arrivé en Premier League, il allait faire les choses bien parce que c’est un gagnant et qu’il travaille très bien. J’ai beaucoup profité de lui pendant mon année à la Juventus et je lui souhaite le meilleur à Chelsea », a confié l’Espagnol.