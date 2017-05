Claude Makelele est actuellement en poste à Swansea où il est l’entraîneur adjoint de Paul Clement. L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France et de Chelsea était considéré jadis comme l’une des références à son poste. Cette saison, Makelele a croisé la route N’Golo Kanté, élu meilleur joueur de la saison en Premier League.

Sur le site des Blues, le finaliste de la Coupe du Monde 2006 a livré ses impressions sur son successeur. « Chaque fois que je regarde N’Golo Kanté, je vois en lui tant de désir, tant d’attention, tant de détermination à devenir un meilleur joueur à chaque match, a expliqué Makelele. (...) N’Golo a ajouté de l’intelligence à son jeu. Il apprécie davantage la position de ses coéquipiers et comment jouer dans un système où il ne s’agit plus seulement de courir et de tacler. La saison prochaine, nous allons le voir devenir encore meilleur, car il aura le défi de la Ligue des champions. Il fait également partie d’une génération fantastique de jeunes joueurs qui perce en France et cela ne peut que le pousser vers le haut également. »