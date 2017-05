N’Golo Kanté va sûrement devoir acheter une armoire à trophées plus grande. Déjà champion de Premier League depuis deux ans (Leicester, Cheslea), le milieu français vient de recevoir une nouvelle récompense individuelle.

Après avoir reçu le PFA Player of the Year, le FWA Footballer of the Year et le prix du meilleur joueur français à l’étranger par l’UNFP, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a reçu le EA Sports Premier League Player of the Season.