Comme annoncé un peu plus tôt dans la matinée, John Obi Mikel va rejoindre la Chine. Le joueur nigérian quitte donc Chelsea et a remercié les Blues via un post sur son compte Twitter. Lettre dans laquelle il remercie les supporters, les joueurs et les dirigeants.

Le milieu de terrain a passé 11 ans chez les Blues, a joué 374 matchs et a remporté 11 trophées, dont la Ligue des Champions en 2012. John Obi Mikel a décidé de partir au Tianjin TEDA FC.