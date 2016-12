Arrivé à Chelsea à l’été 2015 en provenance du FC Barcelone, Pedro a vécu une première saison délicate de l’autre côté de la Manche sous les ordres de José Mourinho, puis de Guus Hiddink. Mais depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc des Blues cet été, l’attaquant de 29 ans retrouve peu à peu toutes ses sensations. Interrogé dans les colonnes du Telegraph, l’international espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard du technicien italien.

« Dans ma carrière, j’ai travaillé avec de très bons managers, comme Pep Guardiola et Vicente del Bosque. Mais la chose qui m’a vraiment surpris à propos d’Antonio, c’est comment il a réussi à améliorer l’équipe si rapidement. C’est est un personnage fort, un type passionné, et il est très émotif. Il est toujours à l’affût. Il crie et pousse tout le monde à aller un peu plus loin. Je pense que cela nous aide. Je l’entends dans les matches, vous ne pouvez pas ne pas l’entendre ! », a déclaré l’Espagnol.