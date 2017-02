Retour de la Premier League ce week-end avec un beau choc entre Chelsea et Swansea. Les Blues filent vers le titre et comptent déjà huit points d’avance sur leur dauphin, Manchester City. Les Gallois eux ont pris de l’air dans le bas du tableau avec leurs trois victoires dans leurs quatre dernières rencontres, et pointent désormais à la quinzième place.

Mais le match s’annonce extrêmement compliqué pour les coéquipiers de Fernando Llorente. Chez eux, les Londoniens ont un bilan quasi-parfait, avec onze victoires en douze matchs ! A contrario, Swansea peine à l’extérieur, avec seulement trois victoires pour un nul et huit défaites.

Les compositions

Chelsea : Courtois ; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c) ; Moses, Kante, Fabregas, Alonso ; Pedro, Diego Costa, Hazard

Swansea City : Fabianski ; Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson ; Fer, Cork (c), Carroll ; Routledge, Llorente, Sigurdsson.

Retrouvez le résumé à l’issue du match sur Foot Mercato.