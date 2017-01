On le sait, la première partie de saison de Yaya Touré du côté de Manchester City n’a pas été simple, aujourd’hui cela va mieux pour l’Ivoirien. On a donc longtemps pensé qu’il allait quitter les Citizens.

L’agent de Yaya Touré, Dimitri Seluk, a informé Skysports ce mardi que son joueur avait refusé une offre émanant de Jiangsu Suning qui lui offrait 520 000 livres par semaine (soit plus de 600 000€ ce qui équivaudrait peu ou prou à 2,4M€ mensuel).

