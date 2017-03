Ces derniers temps, Christophe Dugarry flingue à tout va. Au micro de RMC, c’est l’OM qui en a pris pour son grade jeudi soir. À écouter le champion du monde 98, le club phocéen n’a tout simplement pas le niveau de ces ambitions. Il faut dire que la gifle reçue 5-1 à l’Orange Vélodrome en Ligue 1 face au PSG puis la défaite 3-4 toujours à Marseille face à Monaco a vite fait retomber les ardeurs et les espoirs suscités par les arrivées au mercato d’hiver de Dimitri Payet et de Patrice Evra.

Et pour Dugarry le constat est terrible, l’OM n’est pas meilleur depuis l’arrivée de ces deux internationaux tricolores, bien au contraire. « Marseille est trop faible. Je le dis et je le redis. Je suis terriblement déçu, mais les faits me donnent raison. Quand j’ai vu en début de saison que Marseille serait entre la 6e et la 10e place… Je suis désolé, l’effectif de Marseille est médiocre. Et depuis le début de la saison, c’est comme ça. Tu peux toujours leur tirer dessus à boulets rouges. Mais tu as recruté pour 40 millions d’euros et ton équipe ne s’est pas améliorée. »