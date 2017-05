Il y a quelques jours, un terrible attentat a frappé la ville de Manchester faisant de nombreuses victimes. Manchester City et Manchester United se sont rassemblés pour offrir 1 Million de Livres soit 1,15 M€ aux fonds d’urgence aidant les victimes de l’attaque.

Suite à cet attentat, la célébration du titre de Chelsea dans les rues de Londres avait logiquement été annulée, tout comme celle de Manchester United après la victoire en Ligue Europa, hier soir, face à l’Ajax (2-0). Les deux clubs de Manchester ont confirmé cette opération commune en publiant un communiqué.

#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund : https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx

— Manchester United (@ManUtd) 25 mai 2017