Comme tous les mois la FIFA a dévoilé son classement des meilleures nations du monde. Pour la troisième fois d’affilée, le Brésil occupe la première place. L’Équipe de France conserve sa sixième place, entre la Colombie (5e) et la Belgique (7e).

Autres faits marquants de ce nouveau classement, la Pologne intègre pour la toute première fois de son histoire le top 10 mondial, à égalité avec l’Espagne et juste devant l’Italie (12e). La Nouvelle-Zélande réalise la meilleure progression en gagnant 17 places afin de se positionner à la 95e position.

1. Brésil 1715 points

2. Argentine 1626 points

3. Allemagne 1511 points

4. Chili 1422 points

5. Colombie 1366 points

6. France 1332 points

7. Belgique 1292 points

8. Portugal 1267 points

9. Suisse 1263 points

10. Espagne 1198 points

10. Pologne 1198 points

New #FIFARanking

Brazil still lead

Poland reach top 10

New Zealand biggest climbers of the month

https://t.co/2glOAoyLom pic.twitter.com/5cSuVtYcCf

— FIFA.com (@FIFAcom) 1 juin 2017