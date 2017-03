En fin de contrat avec Manchester City en juin prochain, Gael Clichy ne devrait pas prolonger l’aventure avec les Citizens selon The Sun. Apprécié par Pep Guardiola qui l’a fait participer à 14 rencontres de Premier League cette saison, l’entraîneur catalan aimerait cependant le remplacer la saison prochaine par un joueur plus jeune (Alaba et Bernat sont évoqués).

Pour ce qui est de l’avenir de l’ancien joueur de l’AS Cannes, il privilégie actuellement les pistes le menant dans un autre club de première division anglaise pour l’équilibre de sa famille qui vit au royaume depuis 14 ans. Des clubs français et italiens, dont les noms n’ont pas été filtrés par le tabloïd britannique se sont néanmoins approché de Clichy, mais des propositions qui ne répondent donc pas aux attentes du joueur de 31 ans.