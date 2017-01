En stage en Tunisie depuis ce mardi, le Paris Saint-Germain va affronter ce mercredi le Club Africain (2e du championnat tunisien). Ce sera l’occasion éventuelle de juger les nouvelles recrues parisiennes.

Ni Lo Celso, ni Draxler ne débuteront la rencontre et Unai Emery a décidé d’aligner une attaque composée de Ben Arfa, Lucas et Nkunku, sans réel numéro neuf de métier donc. Les jeunes Kimpembe et Georgen commenceront aussi la rencontre.

PSG : Trapp - Kurzawa, Kimpembe, Thiago Silva, Georgen - Motta, Verratti, Matuidi, Ben Arfa, Lucas Nkunku

