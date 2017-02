Cette année, Anthony Modeste cartonne en Allemagne. Avec 19 buts en 24 matchs (toutes compétitions confondues), l’attaquant français de 28 ans est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Bundesliga. La raison pour laquelle un club chinois, dont le nom n’a pas filtré, a proposé l’incroyable somme de 40 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Selon une enquête menée par l’Express auprès des supporters de Cologne, ces derniers se sont déclarés non favorables au départ du joueur. Le média allemand a d’ailleurs annoncé que les dirigeants du club ont pris la décision de garder le niçois de formation.

Le directeur sportif du club Jörg Schmadtke n’a d’ailleurs pas trop douté au moment de faire ce choix : « quand j’ai reçu cette offre, je ne me suis pas excité. Nous avons pesé le pour et le contre, puis nous sommes rapidement mis d’accord. Nous étions unanimes pour la décision de refuser le transfert. Il est clair que c’est beaucoup d’argent, 40 millions d’euros. Mais il y a des choses plus importantes que l’argent. Il est question de crédibilité. Pour les fans, mais pour les sponsors aussi. Si nous voulions accrocher une qualification en Coupe d’Europe en fin de saison (le FC Cologne est actuellement 7e de Bundesliga, à quatre points de la quatrième place, Ndlr), il était impensable de se séparer de notre meilleur buteur ».