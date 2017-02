Après le match nul 0-0 lors de la demi-finale aller, tout restait à jouer entre l’Alavés et le Celta ce soir sur la pelouse de Mendizorroza. Et finalement, ce seront bien les Basques qui affronteront le FC Barcelone en finale.

Il a fallu attendre la 82e minute pour qu’Edgar, fraîchement entré en jeu, marque le seul et unique but de la rencontre ! C’est la première finale de Coupe du Roi de l’histoire du club de Vitoria, et ce en étant promu en Liga !