La Côte d’Ivoire a été éliminée de la CAN ce mardi soir après sa défaite 1-0 contre le Maroc. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque Salomon Kalou a annoncé à la fin de la rencontre qu’il prenait sa retraite internationale à 31 ans. Il aura disputé six CAN dans sa carrière et a levé une fois le trophée en 2015.

« J’ai fait une finale et j’en ai gagné une autre. Là, cela ne s’est pas bien passé. Il y a des jeunes comme (Franck) Kessié, (Wilfried) Zaha... Je pense qu’ils sont le futur du football ivoirien. Je leur souhaite bonne chance ». Le joueur du Hertha Berlin, qui a connu sa première cape en février 2007, compte 89 sélections et a marqué 24 buts.