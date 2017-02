Le Borussia Dortmund et le Hertha Berlin se disputaient une place en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne ce soir. Le bien connu Salomon Kalou donnait l’avantage aux Berlinois peu avant la demi-heure de jeu, mais Reus allait vite égaliser au retour des vestiaires.

Après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire, puis des prolongations, tout s’est joué aux tirs au but. La tentative loupée de Salomon Kalou offrait la qualification aux hommes de Tuchel. On notera qu’Ousmane Dembélé a tiré et transformé le premier tir au but du Borussia.