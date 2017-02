On jouait ce soir la première demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et Naples et ce sont les joueurs de la Vieille Dame qui l’ont emporté 3-1. Ils prennent une grosse option pour la qualification avant le match retour prévu le 5 avril prochain.

Les Napolitains avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Callejon (36e). Reina permettait aux siens de conserver cet avantage un moment avec quelques parades décisives mais un doublé de Dybala sur penalty (47e, 69e) et un but d’Higuain (64e) ont retourné la situation. L’autre demi-finale opposera ce mercredi la Lazio à la Roma.