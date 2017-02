Les frères Karabatic avaient fait scandale en étant reconnus coupables d’escroquerie dans une affaire de paris sportifs suspects en handball. Le même procédé aurait eu lieu en Coupe de France. Selon Mediapart, des joueurs de Viry-Châtillon (CFA) sont soupçonnés d’avoir parié sur leur propre défaite en 32e de finale de la prestigieuse compétition contre Poiré-sur-Vie (DH).

L’équipe fautive s’est en effet inclinée ce jour-là (3-1, le 7 janvier) et une enquête a été ouverte par le service central des courses et jeux pour de possibles malversations du côté des Franciliens. L’entraîneur de Viry-Châtillon, Walid Aïchour, a tenu à défendre ses hommes : « Pour moi, c’est impossible. Il n’y avait d’ailleurs que deux joueurs dans le onze de départ à qui il arrive de parier aux jeux. Et quand je me remémore notre préparation pour ce match, notre volonté de revenir à 2-2… Qu’on m’apporte des noms ! Et si c’est le cas, je les vire sur-le-champ ! » a-t-il confié au journal Le Parisien.