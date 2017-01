Après avoir été éliminé en Coupe de la Ligue et en Europa Ligue, l’OGC Nice est une nouvelle fois rapidement sorti en Coupe. Alors que Lucien Favre, l’entraineur du Gym, fondait de gros espoirs sur cette compétition, les leadeurs de Ligue 1 se sont cette fois-ci inclinés (2-1) à Lorient en Coupe de France, contre les derniers du championnat ...

Tout avait pourtant bien commencé pour les rouge et noir, puisque Alassane Pléa avait ouvert le score (43e) en inscrivant son treizième but de la saison toutes compétitions confondues. Les Lorientais sont ensuite passés devant en mettant deux buts en cinq minutes (Aliadière 71e, Mesloub 76e). Le gardien niçois, Walter Benitez, est notamment l’auteur d’une sortie catastrophique sur le premier but des Merlus. Les Niçois pourront maintenant se consacrer totalement au championnat, avec notamment un match à domicile contre le FC Metz dimanche prochain. Dans le même temps, Lens (L2) a sorti Metz (L1) (2-0) ; Bordeaux (L1) s’est imposé en toute fin de match à Clermont (L2) et Caen (L1) a mis une rouste à Sainte-Geneviève (CFA2) (0-3).