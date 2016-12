Pour ceux qui ont raté l’actu la plus drôle, décalée, insolite ou buzz de la semaine, voici une session de rattrapage via notre chaîne Youtube officielle. Une chaîne créée il y a quelques mois maintenant et qui ne cesse de croître. Si vous souhaitez retrouver du contenu exclusif proposé en vidéo sur FM (Revue de presse, Zapping, Journal du mercato), n’hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YT officielle Foot Mercato.

Dans cette édition, on retrouve comme souvent Cristiano Ronaldo, cette fois-ci trollé par son fils, le Parisien Thomas Meunier qui se fait chambrer par sa compagne, Marco Materazzi qui n’en finit pas de narguer les Français et Zinedine Zidane plus de dix ans après la finale de la Coupe du Monde 2006. Il y a aussi Hatem Ben Arfa moqué et déguisé en Miss France sur Twitter, ou encore Antoine Griezmann qui joue à cache-cache avec ses chaussures. Enfin, des nouvelles de Patrice Evra également, en compagnie d’un... Panda ! Sans oublier également le défi fou de Messi et Suarez qui doivent fracasser un drone avec un ballon pour la télévision japonaise. En parlant du FC Barcelone, il y a un fan qui a reçu un drôle de cadeau... Et ça n’a pas l’air de lui faire plaisir. .