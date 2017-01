Arrivé lors du mercato d’hiver 2014 au Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye n’a pas vraiment réussi son passage dans la capitale française. Parti à Crystal Palace pour se relancer en 2015, le milieu de terrain international tricolore (18 matches toutes compétitions confondues) vit une saison compliquée au niveau des résultats. Les Eagles, qui viennent de changer de coach, sont actuellement 17es de Premier League.

Interrogé par L’Équipe sur le fait de savoir quelle situation était la plus compliquée à gérer mentalement pour lui (une situation de remplaçant au PSG ou un mauvais classement avec Crystal Palace), le joueur a répondu : « C’est mieux d’être sur le terrain, mais, quand on ne gagne pas beaucoup de matches, c’est un peu difficile. Il faut s’accrocher et essayer de changer la situation et essayer de changer la situation. Mais je suis heureux ici. Je voudrais avoir plus de plaisir à travers les résultats, mais c’est un championnat magnifique ».