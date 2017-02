L’international français est de retour à l’entraînement selon l’Evening Standard. Le joueur a repris sur le rectangle vert. Mais il est pour le moment trop tôt pour parler d’un retour puisque Mandanda est blessé depuis plus de 2 mois et demi et une opération au genou.

Le dernier match de Steve Mandanda avec Crystal Palace remonte au 5 novembre face à Burnley. Un retour ferait du bien à Sam Allardyce, Crystal Palace étant la 19e défense de Premier League.