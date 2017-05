En situation d’échec à Liverpool, Mamadou Sakho a réussi à rebondir du côté de Crystal Palace. Mieux, alors qu’il est arrivé en janvier dernier, le défenseur âgé de 27 ans est même en course pour le titre de meilleur joueur de la saison des Eagles. Prêté par Liverpool, Sakho pourrait d’ailleurs être définitivement conservé par la formation londonienne. C’est en tout cas ce que souhaite le président du club.

« Je suis certain qu’il va y avoir des négociations. Nous aimerions que ça marche. C’est un très bon joueur. Il aime être ici et nous l’apprécions. On ne peut pas prétendre qu’il n’a pas eu un énorme impact. Il a du caractère et a le respect des autres joueurs », a déclaré le président du club Steve Parrish sur Holmesdale Radio.