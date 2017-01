Après Tottenham, Manchester City et Chelsea ; Arsenal s’est aussi qualifié pour le prochain tour de la Cup. Le match opposant les hommes de Claude Puel et d’Arsène Wenger a largement tourné en faveur du second (0-5).

Avec un triplé de Walcott (35e, 69e, 85e) et un doublé de Welbeck (15e, 22e) les Gunners se sont bien amusés au St Mary’s Stadium. Longtemps éloigné des terrains, Danny Welbeck retrouve la joie de marquer des buts et il l’a célébré d’une curieuse manière, en rendant hommage au célèbre boucher turc Nusret Gökçe qui fait actuellement le buzz sur internet. Une célébration qui ne manque pas de sel, donc.