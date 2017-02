Avec une équipe largement remaniée, Chelsea a réussi à se défaire de Wolverhampton (0-2) grâce à des buts de Pedro à l’heure de jeu et Diego Costa en fin de match (89e) pour un match comptant pour le 5e tour de la Cup. Les Blues ont eu chaud, puisque dès la 5e minute Saville trouvait le poteau de Begovic qui gardait les buts de Chelsea cet après-midi.

À signaler la titularisation du français Kurt Zouma, qui gratte un peu de temps de jeu en coupe et la rentrée en fin de match (80e) de N’Golo Kanté. Ce dernier est d’ailleurs à l’origine du deuxième but des Blues, en combinant bien sûr le côté avec Fabregas et en centrant pour Diego Costa.