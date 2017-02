Le FC Barcelone traverse une période compliquée. Les hommes de Luis Enrique ont été touchés après la lourde défaite au Parc des Princes en Ligue des Champions (4-0). Les Blaugranas, qui ont pas mal recruté l’été dernier, n’ont cependant pas trouvé un remplaçant à Daniel Alves, parti du côté de la Juventus Turin. Sergi Roberto, Aleix Vidal, aucun n’a vraiment réussi à faire oublier le latéral droit brésilien.

Dans un entretien accordé à ABC, Alves est revenu sur son départ de Catalogne : « J’aime quand on me veut. Et s’ils ne me veulent pas, je m’en vais. Partir gratuitement du Barça, ça été un putain de coup avec classe. Durant mes trois dernières années, j’ai toujours entendu qu’Alves va s’en aller. Mais les dirigeants ne m’ont jamais dit quoi que ce soit en face. Ils ont été très faux et désagréables. Ils ne m’ont pas montré du respect. Ils m’ont seulement offert de prolonger quand la FIFA les a sanctionné. C’est alors je suis entré en jeu et que j’ai signé une clause pour partir libre. Ceux qui dirigent le Barça aujourd’hui ne savent pas comment traiter les footballeurs ».