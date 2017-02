Après Lyon-Marseille (3-1) et PSG-Monaco (1-1), c’est un autre choc que la Ligue 1 va nous faire vivre ce week-end. Le premier du championnat, Monaco (49 points) affronte au Stade Louis II le deuxième, Nice (49 points). L’occasion pour le défenseur brésilien de l’OGC Nice, Dante, d’envoyer des fleurs aux attaquants de l’ASM, en conférence de presse d’avant-match.

« Leurs attaquants sont très bons, mais il faut que le ballon n’arrive pas jusqu’à eux. Le danger est collectif dans cette équipe. Ce sera à nous de gagner les duels. Il faudra être concentrés et concernés quand on n’aura pas le ballon. Monaco est là car ils le méritent. Quand on voit leur différence de buts déjà (+43). Ils méritent cette lumière. Il faudra mettre toutes nos forces dans ce match. »