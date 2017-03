Rappelez-vous l’été dernier et la guerre de mots qui a opposé Aurelio de Laurentiis, le président de Naples, et Gonzalo Higuain, son attaquant alors transféré à la Juventus Turin pour 90 M€. Les mois ont passé, mais De Laurentiis n’a semble-t-il toujours pas digéré. S’il est moins agressif avec l’Argentin, il reste critique.

« Il a fait une de ses meilleures saisons l’année dernière mais lors de sa deuxième saison, il nous a fait rater la qualification pour la Ligue des Champions en ratant des penalties décisif. On a aussi raté la deuxième place », se souvient-il, dans les colonnes d’El Pais, assurant ne pas regretter son départ. « Non, personnellement, je l’ai peu côtoyé, je n’allais pas dîner avec lui mais je connaissais très bien sa famille et je dois dire qu’elle est exemplaire. Son père est extraordinaire. Mais il y avait aussi son frère qui me disait toujours : « Higuain n’aime pas jouer avec Callejon, achetez d’autres joueurs ». Je n’ai jamais fait attention à ça parce que moi, j’aime Callejon alors j’ai prolongé son contrat de 4 ans. Je ne suis pas homme à subir les chantages. »