Ce vendredi, l’Olympique de Marseille accueille au Stade Orange Vélodrome le Montpellier Hérault. Pourtant, de nombreux absents sont à déplorer dans les rangs olympiens comme l’a communiqué le site officiel.

Pour Bedimo : « il reste encore une séance pour prendre une décision, mais il n’est pas à 100% », a déclaré Rudi Garcia ce mercredi face aux médias. La présence de Romain Alessandrini n’est pas non plus assurée. Hubocan, Kamara et Diaby, tous blessés, ne seront pas de ce match tout comme Lassana Diarra (choix de l’entraîneur).