J-2 avant ASSE-OL. Ce vendredi, les deux clubs étaient de passage en conférence de presse. Les Verts ont ouvert le bal à l’Étrat. Le capitaine stéphanois Loïc Perrin a été le premier à se présenter face aux médias. « Les derbies suscitent toujours autant d’engouement même si les matches s’enchaînent. Notre objectif est de rattraper Lyon. On ne va pas les lâcher. Ils sont meilleurs que nous, nous compenserons avec nos valeurs. Nous avons envie de revivre des belles soirées comme nous avons vécu lors de notre victoire 3-0 par exemple. C’est un match à trois points mais gagner le derby, dans une saison, c’est la cerise sur le gâteau ».

L’ASSE veut absolument s’imposer dimanche soir. Christophe Galtier a confié : « C’est le derby le plus important de notre championnat. Je connais la joie et la fierté des Stéphanois quand on remporte un derby. Nous voulons gagner pour nous et pour eux. Lyon a des joueurs de classe internationale. Lyon peut jouer dans différents systèmes. Ils ont un réel pouvoir offensif. Mais, un derby reste un derby. Il faut se transcender. Aujourd’hui, il y a 4 points d’écart au classement. Ce derby devient plus important avec notre victoire à Toulouse. Avant un derby les causeries sont adaptées en fonction du groupe de joueurs. Elles peuvent aborder différents sujets ». Le message est clair !