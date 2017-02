En fin de contrat au TFC l’été dernier, Adrien Regattin a pris la direction de la Turquie. Le joueur âgé de 25 ans défend les couleurs du BB Ankaraspor. Interrogé sur le site officiel du club de la Ville Rose, il est revenu sur ses premiers mois au sein de son nouveau club : « Tout se passe très bien en effet. Nous avons terminé à la première place de notre poule en Europe League et dans quinze jours nous affronterons en 16ème de finale l’Olympiakos. En championnat, nous sommes sixièmes. Nous restons actuellement sur une série de trois matchs sans victoire. Le mois de janvier a été un peu plus compliqué mais nous comptons sur le match de dimanche pour nous relancer et revenir dans les cinq premiers ! »

Heureux sur le pré, Regattin, qui vient de venir papa d’une petite fille il y a quelques jours, s’est très bien intégré en Turquie : « Sincèrement oui. Je suis arrivé dans un super club, très familial et qui ressemble finalement beaucoup au Téfécé. J’ai été très bien intégré, nous nous entendons tous très bien au sein du vestiaire. Le club est très professionnel, cela se passe bien sportivement donc je ne regrette pas du tout mon choix. Je joue pratiquement tous les matchs et presque 90 minutes à chaque fois et je suis très très content ! » Loin de Toulouse, Adrien Regattin continue de voir la vie en rose !